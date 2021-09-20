Фонд держмайна ініціює перевірку «Харківобленерго» після розслідування «Схем»

Фонд державного майна України ініціює позачерговий аудит діяльності «Харківобленерго» після виходу розслідування «Схем», в якому журналісти проаналізували господарську діяльність одного з найбільших державних енергетичних підприємств України та виявили низку прикладів, які показують, як там можуть заробляти у нечесний спосіб. Про таке своє рішення у ФДМУ повідомили у відповідь на запит інформаційного агентства «Інтерфакс».

Як йдеться у повідомленні, Фонд держмайна підготував звернення до правоохоронних органів з метою проведення повної і ретельної перевірки інформації про можливі зловживання на «Харківобленерго», викладеної в розслідуванні журналістів «Схем».

«Також Фонд ініціює позачерговий аудит діяльності «Харківобленерго» для подальших управлінських рішень», – заявили у ФДМУ.

Окремо у Фонді держмайна зазначили, що відомство «не втручається в господарську діяльність компанії, як того вимагають стандарти корпоративного управління і закон про приватизацію».

Водночас у ФДМУ підкреслили, що провели кадрові перестановки на підприємстві у 2020-му році.

«Історично «Харківобленерго» має довгий шлейф негативних інформаційних повідомлень про зловживання і маніпуляції з боку керівництва компанії. З ініціативи Фонду держмайна України в 2020 році відбулася чергова ротація менеджменту, покликана виправити негативне становище і не допустити подальших зловживань на підприємстві», – йдеться у відповіді «Інтерфаксу».

Втім, «Схеми» звертають увагу на те, що звільнений був тільки керівник компанії-збуту, яка збирає зі споживачів гроші за поставлену електроенергію. Це – т.в.о. гендиректора ПрАТ «Харківенергозбут» Ігор Тюпа, який у серпні 2020-го писав викривальні листи із скаргами. А керівником «Харківобленерго» з березня 2020 року як був так і залишається Костянтин Логвиненко.

Одна зі схем, яку виявили журналісти на підприємстві – це завищення реальних обсягів споживання електроенергії для пересічних громадян, яким надходили аномально високі цифри у платіжках. В той час, як великим промисловим підприємствам – навпаки нараховували занижені обсяги від реально спожитих.

Відповідно до листа Ігоря Тюпи до керівництва ФДМУ, серед компаній, які значно занижували фактичний обсяг споживання електроенергії – концерн «АВЕК та Ко» родини народного депутата від «ОПЗЖ» Олександра Фельдмана; «Харківхолодмаш», співвласником якого є родина колишнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого та фірми сина та цивільної дружини Геннадія Кернеса – Родіона Гайсинського та Оксани Гайсинської. Ці компанії, зокрема, володіють нерухомістю та землею під торговельними майданчиками в районі станції метро «Героїв праці» у Харкові.

Віталій Немілостівий повідомив, що не бере участі в управлінні компанією, але «впевнений, що там ніколи не було ні фактів, ні замислів, ні дій стосовно того, щоб якимось чином красти електроенергію». Представники інших компаній на прохання журналістів про коментар до публікації не відповіли.

У коментарі «Схемам» в.о. генерального директора «Харківобленерго» Костянтин Логвиненко заявив: «Я знаю, що такі звернення були. Не тільки в Фонд держмайна, і в правоохоронні органи були звернення, і в РНБО. Там писали, куди тільки не писали. Але всі перевірки не підтвердили ці факти».

Окрім того, журналістське розслідування виявило низку прикладів у 2021-му році, коли державне підприємство суттєво переплачувало стороннім компаніям за поставлені товари.

Журналісти проаналізували кілька тендерів. Зокрема, державне підприємство могло переплатити на двох тракторах понад півмільйона. Під час закупівлі вакуумних вимикачів «Харківобленерго» витратило майже 70 мільйонів гривень, купуючи у компанії-посередника (про це також писали «Наші гроші») . Коли ж один із потенційних покупців звернувся безпосередньо до виробника, з’ясувалось, що якщо купляти у нього, то вимикачі будуть вдвічі дешевшими. Журналісти також нарахували переплату у майже 7,5 мільйонів гривень на тендері із закупівлі кабельної продукції.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО, яким, зокрема, була призупинена приватизація обленерго. Відповідно до цього рішення, воно також переходить з ФДМУ в управління Міненерго.

Станом на початок вересня 65% акцій «Харківобленерго» належать державі в особі Фонду держмайна, майже 25% – кіпрській Smart Holding, кінцевим бенефіціаром якої є позафракційний народний депутат Вадим Новинський і 10% – міноритарним акціонерам.