«Схеми» виявили ймовірні зловживання на державному «Харківобленерго»

Журналісти «Схем» (проєкту Радіо Свобода та UA: Перший) проаналізували господарську діяльність одного з найбільших державних енергетичних підприємств України – АТ «Харківобленерго» – та виявили низку прикладів, які показують, як там можуть заробляти у нечесний спосіб.

Одна зі схем – це завищення реальних обсягів споживання електроенергії для пересічних громадян, яким надходили аномально високі цифри у платіжках. В той час, як великим промисловим підприємствам – навпаки нараховували занижені обсяги від реально спожитих.

У Фонді держмайна заявили, що, реагуючи на ці факти, звільнили директора «Харківобленерго». Втім, «Схеми» звертають увагу на те, що керівник цього підприємства не змінювався з 2020 року.

Окрім того, журналістське розслідування виявило низку прикладів у 2021-му році, коли державне підприємство суттєво переплачувало стороннім компаніям за поставлені товари.

Про це йдеться у матеріалі ««Схеми» на «Харківобленерго» – журналістському розслідуванні із циклу матеріалів про корупційні схеми на великих державних підприємствах.

Журналісти звернули увагу, що у жовтні 2020-го кільком мешканцям Харкова були нараховані багатозначні суми за споживання електроенергії – при тому, що в деяких випадках ці обсяги перевищували звичайну норму споживання у сотні разів, а за окремими адресами будинків, куди надходили такі платіжні документи – знаходилась недобудова або згоріла будівля.

У компанії «Харківенергозбут», яка збирає зі споживачів гроші за поставлену «Харківобленерго» електроенергію, помітили аномальне зростання обсягів побутовими споживачами і заниження споживання великими промисловими підприємствами. Влітку 2020-го тодішній керівник компанії Ігор Тюпа звернувся із листом до головного акціонера «Харківобленерго» – Фонду державного майна – з проханням втрутитись і зупинити можливе розкрадання електричної енергії. Орієнтовний розрахунок збитків за цей період, за словами Тюпи, понад 5 мільйонів гривень, але масштаб ймовірних зловживань – більший.

«Статистично ми виявили, що десь близько 30 мільйонів кожного місяця таким чином втрачалось або перерозподілялось», – розповів Тюпа журналістам.

Відповідно до його листа, серед компаній, які значно занижували фактичний обсяг споживання електроенергії – концерн «АВЕК та Ко» родини народного депутата від «ОПЗЖ» Олександра Фельдмана; «Харківхолодмаш», співвласником якого є родина колишнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого та фірми сина та цивільної дружини Геннадія Кернеса – Родіона Гайсинського та Оксани Гайсинської. Ці компанії, зокрема, володіють нерухомістю та землею під торговельними майданчиками в районі станції метро «Героїв праці» у Харкові.

Віталій Немілостівий повідомив, що не бере участі в управлінні компанією, але «впевнений, що там ніколи не було ні фактів, ні замислів, ні дій стосовно того, щоб якимось чином красти електроенергію». Представники інших компаній на прохання журналістів про коментар до публікації не відповіли.

У коментарі «Схемам» в.о. генерального директора «Харківобленерго» Костянтин Логвиненко заявив: «Я знаю, що такі звернення були. Не тільки в Фонд держмайна, і в правоохоронні органи були звернення, і в РНБО. Там писали, куди тільки не писали. Але всі перевірки не підтвердили ці факти».

Журналісти звернулись з листом до Фонду держмайна, запитавши як там відреагували на повідомлення про ймовірне розкрадання електроенергії, отримане у серпні 2020 року. У Фонді зазначили: «Проаналізувавши ситуацію, Фонд держмайна змінив керівників і «Харківобленерго» і «Харківенергозбуту». На сьогодні між компаніями налагоджена системна та продуктивна взаємодія».

«От тільки звільнений керівник компанії-збуту, виходить, це той самий Ігор Тюпа, який у серпні 2020-го писав викривальні листи із скаргами. А керівником «Харківобленерго» з березня 2020 року як був так і залишається Костянтин Логвиненко. Попри таку відповідь Фонду», – йдеться у розслідуванні.

На початку 2021 року слідчі Нацполіції провели обшуки на «Харківобленерго». За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, тоді було встановлено, що «посадові особи «Харківобленерго» у змові з приватними підприємцями влаштували таку оборудку, де за приладами споживання електроенергії фіксувалось лише 30% від фактично спожитої електроенергії. Тобто підприємці мали можливість економити на оплаті електроенергії».

Згодом у межах кримінального провадження у декількох фірмах правоохоронці вилучили лічильник – з підозрою, що в його роботу втручались. За даними «Схем», одна з них – ТОВ «Діана», за адресою якої знаходиться Сумський ринок у Харкові. Цій же компанії належить земля під ринком.

Серед співзасновників «Діани», – фірма «КУА «Ореола», яка належить колишнім народним депутатам Михайлу та Дмитру Добкіним. У коментарі журналістам Михайло Добкін повідомив, що їхня компанія «не має інформації про господарську діяльність «Діани», не бере участь в її управлінні і не призначала посадових осіб цієї фірми».

Окремо свою перевірку провів регулятор – Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері у сфері енергетики та комунальних послуг. За кількома адресами у Харкові та області там виявили несправедливо нараховані багатозначні суми за електроенергію. Регулятор оштрафував «Харківобленерго» – на 1,7 мільйона гривень.

«Схеми» виявили, що «Харківобленерго» може втрачати не тільки на схемі із завищенням чи заниженням реальних обсягів споживання електроенергії, але й на закупівлях.

Журналісти проаналізували кілька тендерів. Зокрема, державне підприємство могло переплатити на двох тракторах понад півмільйона. Під час закупівлі вакуумних вимикачів «Харківобленерго» витратив майже 70 мільйонів гривень, купуючи у компанії-посередника (про це також писали «Наші гроші») . Коли ж один із потенційних покупців звернувся безпосередньо до виробника, з’ясувалось, що якщо купляти у нього, то вимикачі будуть вдвічі дешевшими. Журналісти також нарахували переплату у майже 7,5 мільйонів гривень на тендері із закупівлі кабельної продукції.

На запитання, чому так відбулося, керівник «Харківобленерго» Логвиненко відповів: «Я не знаю дорожче чи дешевше, я не порівнював».

У Фонді держмайна зазначили, що вони, як акціонери, «не втручається в операційну діяльність компанії, як того вимагають стандарти корпоративного управління».

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО, яким, зокрема, була призупинена приватизація обленерго. Відповідно до цього рішення, вони також переходять з ФДМУ в управління Міненерго.

Станом на початок вересня 65% акцій «Харківобленерго» належать державі в особі Фонду держмайна, майже 25% – кіпрській Smart Holding, кінцевим бенефіціаром якої є позафракційний народний депутат Вадим Новинський і 10% – міноритарним акціонерам.