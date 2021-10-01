Одеську тюрму спробують продати вчетверте, але за старою ціною

В Одесі вже вчетверте планують виставити на аукціон «Південну виправну колонію №51» – пенітенціарна установа припинила працювати навесні 2019 року після бунту ув’язнених. Фонд державного майна України проводив три аукціони з продажу майна колонії, але жоден із них не зацікавив потенційних інвесторів.

Перший аукціон відбувся 26 травня 2021 року, другий – 7 липня, а третій – 19 серпня. Четвертий запланований на 29 жовтня. Початкова ціна на об’єкт складала близько 223 мільйонів, пізніше в системі «Prozorro.Продажі» її було автоматично знижено до приблизно 111 мільйонів. Але через мораторій на зниження ціни, накладений на час карантину, продавати об’єкти за зниженою ціною поки неможливо, говорять у фонді.

За словами керівника регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олександра Славського, законопроєкт щодо зняття цього мораторію зараз розглядається в парламенті.

«Наразі розглядається законопроєкт, пройшов перше читання, який розблоковує можливість проведення аукціонів зі зниженням ціни, в тому числі так званих голландських аукціонів з покроковим зниженням. Сподіваюсь, що до кінця року мораторій буде розблоковано – такі аукціони важливі для визначення ринкової ціни об’єктів», – заявив Славський.

Він додав, що в останні місяці фонд веде активну роботу з підготовки колонії до продажу, в тому числі завершено поділ земельної ділянки. Майно 51-ї колонії, яке виставлено на аукціон, розташоване неподалік від центру міста, і регіональні ЗМІ неодноразово повідомляли, що, найімовірніше за все, купуватимуть колонію для подальшого будівництва на її земельній ділянці.

У цілому регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях реалізує 54 об’єкти державної власності. Нещодавно в Одесі майже за 235 мільйонів гривень було приватизовано майновий комплекс «Одесавинпром» на Французькому бульварі – його багато років орендувала компанія винороба Роберта Гулієва, але на аукціоні вони програли компанії «Каплор 7». Учасники торгів підвищили стартову ціну майже в чотири рази. 8 жовтня на аукціон буде виставлено частину одеського заводу «Оріон» – 18 тисяч квадратних метрів закинутої недобудови радянських часів за стартовою ціною 10,5 мільйона гривень.

Наприкінці жовтня – на початку листопада фонд планує виставити на приватизацію Усть-Дунайський морський торговельний порт. Пізніше на півдні України на продаж буде виставлено Білгород-Дністровський морський торговельний порт, Ізмаїльський виноробний завод, Котовський виноробний завод, Одеський завод шампанських він та інші.