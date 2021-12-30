Фонд держмайна заявляє про 5 млрд гривень доходів від приватизації за 2021-й. Планували 12 мільярдів

До державного бюджету надійшли 5 мільярдів гривень від приватизації, повідомляє Фонд державного майна 30 грудня.

Як стверджує голова відомства Дмитро Сенниченко, сума надходжень за 2020-2021 роки більша за показники попередніх кількох років.

«Фонд держмайна здійснив якісну роботу, завдяки якій в цьому році бюджет отримав понад 5 мільярдів гривень. Це означає, що за час роботи нашої команди, у 2020-2021 роках, від приватизації надійшло більше, ніж за сім попередніх років разом взятих», – йдеться в його цитаті.

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При цьому в бюджеті 2021 року передбачалося, що доходи від приватизації державного майна протягом року складуть 12 мільярдів гривень.

Бюджет 2022 року передбачає 8 мільярдів гривень доходів від приватизації.