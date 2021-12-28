Аксьонов заявив, що передає українські державні порти у «федеральну власність» Росії

Російський глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив про передачу у федеральну власність Росії Керченського та Феодосійського морських портів, які де-юре є державною власністю України. Про це Аксьонов говорив під час підсумкової пресконференції 28 грудня, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу і так далі», – сказав Аксьонов.

За його словами, вантажопотік через ці порти мають збільшити.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на першому саміті «Кримської платформи» 23 серпня зазначив, що збитки країни від російської анексії Криму становлять понад 100 мільярдів доларів.

До цього повідомлялося, що економіка України втратила близько 135 мільярдів доларів внаслідок анексії Криму Росією – такі дані на презентації у Києві озвучили автори дослідження, яке було проведено на замовлення Постійного представництва президента України в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Ще у грудні 2019 року міністр економіки України Тимофій Милованов оприлюднив статистику щодо втрат української економіки від агресії Росії з оцінкою вартості обʼєктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях Донбасу та Криму. За його підрахунками, прямі збитки лише у 2014–2015 роках склали 15-20% ВВП України, а загальні втрати – від 50 до 150 мільярдів доларів.