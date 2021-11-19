Лавров заявив, що Київ «постійно зазіхає на Крим», а ЄС і НАТО «підігрують»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не залишить поза увагою «найгрубіші провокації НАТО і ЄС». Він також сказав, що Київ «постійно зазіхає на Крим», а Захід «підіграє мілітаристам в Україні».

Про це російський міністр заявив 19 листопада на пресконференції за підсумками переговорів із чинним головою ОБСЄ, головою МЗС Швеції Анн Лінде.

«Ми відкриті до діалогу із нашими західними колегами... Ми не будемо заплющувати очі на ті грубі провокації, які повсякденно ми спостерігаємо з боку членів НАТО і все частіше і частіше з боку Євросоюзу, у тому числі в його спробах підігравати мілітаристам в Україні, організовувати якісь навчально-тренувальні військові місії для українців, готувати українську армію до тих самих дій, якими нам постійно погрожують, заявляючи, що візьмуть силою Донбас, не бажаючи виконувати Мінські домовленості, зазіхають на російський Крим», – цитує Лаврова державне російське агентство ТАСС.

Напередодні президент Росії Володимир Путін розкритикував Сполучені Штати Америки, Європейський союз та НАТО через їхню позицію щодо ситуації на окупованих територіях сходу України та інших питань, але заявив, що його країна готова «до контактів і діалогу». Раніше Володимир Путін заявляв, що навчання НАТО в Чорному морі та польоти їхніх бомбардувальників за 20 кілометрів від окупованого Росією Криму «виходять за певні межі».

Росія анексувала український Крим у 2014 році, після чого Україна, США та Євросоюз запровадили низку економічних санкцій, які щороку продовжують. У 2021 році влада України ініціювала створення міжнародного майданчика з деокупації півострова – «Кримська платформа».

Останнім часом Захід висловлював занепокоєння щодо нового нарощування російських сил біля кордонів України, допускаючи, що Москва може готувати вторгнення.