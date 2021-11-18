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Політика

Путін задумав проти України зимову війну?

Collage: Putin and Lukashenko threaten Ukraine
Росія концентрує війська біля кордонів України. Про небезпеку вторгнення Росії в Україну попереджають країни Заходу. Що насправді замислив Путін? Чи справді вже взимку Кремль може зважитися на велику війну? Яка тут роль «Північного потоку-2» і чого очікувати від Лукашенка? У прямому ефірі програми «Свобода Live» разом з експертами оцінюємо загрози, які постали перед Україною.
Учасники програми:
  • Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.);
  • Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України (2019-2020 рр.);
  • Андрій Піонтковський, російський політолог (Вашингтон);
  • Юрій Дракахруст, оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода (Прага);
  • Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.
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