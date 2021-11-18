Путін задумав проти України зимову війну?

Росія концентрує війська біля кордонів України. Про небезпеку вторгнення Росії в Україну попереджають країни Заходу. Що насправді замислив Путін? Чи справді вже взимку Кремль може зважитися на велику війну? Яка тут роль «Північного потоку-2» і чого очікувати від Лукашенка? У прямому ефірі програми «Свобода Live» разом з експертами оцінюємо загрози, які постали перед Україною.
Учасники програми:
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.);
- Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України (2019-2020 рр.);
- Андрій Піонтковський, російський політолог (Вашингтон);
- Юрій Дракахруст, оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода (Прага);
- Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.
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