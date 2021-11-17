Україна вітає схвалення в ООН проєкту нової кримської резолюції – МЗС

Третій комітет 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 листопада ухвалив проєкт оновленої резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна», і Україна вітає цей крок, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Вітаємо схвалення проєкту оновленої кримської резолюції в Третьому комітеті Генасамблеї. Вдячні державам-членам ООН, які стали співавторами та голосували за цей документ. Схвалення цієї резолюції на ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності», – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він додав, що українська дипломатія продовжить консолідувати міжнародний тиск на Росію, аби пришвидшити деокупацію Кримського півострова.

Проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в Криму готується вже шостий рік поспіль. Щороку документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові зі сторони Росії як держави-окупанта.

Як передає МЗС, цьогоріч ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в «Кримській платформі», наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар.

Документ також закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, вимагає звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

«Підкреслюється, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення. Проєкт резолюції наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою. У документі засуджуються незаконні дії РФ щодо знищення або переміщення культурних та природних цінностей України, розташованих у Криму», – розповіли в МЗС.

За даними відомства, також у документі міститься заклик до Росії припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму і засуджується проведений Росією перепис населення, який визнається недійсним на території Криму.

Повідомляється, що резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній асамблеї ООН в грудні.