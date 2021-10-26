«Міжнародне право не швидке, але невідворотне»: у МЗС привітали рішення щодо «скіфського золота»

Міністерство закордонних справ привітало рішення Апеляційного суду Амстердаму щодо приналежності музейних реліквій із Криму Україні. Про це заявив голова відомства Дмитро Кулеба 26 жовтня.

«Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Я вітаю сьогоднішнє позитивне для України рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про повернення музейних експонатів, які в медіа називають «скіфським золотом», – заявив він.

За словами Кулеби, позицію Києва в суді кілька років відстоювали представники як МЗС, так і Міністерства юстиції та Міністерства культури та інформаційної політики.

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«Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші окуповані території», – сказав міністр.

Він додав, що дипломатичне відомство продовжує працювати в інших міжнародних судах, які розглядають справи між Росією та Україною.

«Кримська платформа» – це також довгострокова робота, але наприкінці ми так само переможемо та повернемо Крим до складу України», – підсумував Кулеба.

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Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото».

У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів кримських музеїв в Україну. Навесні 2017 року Росія оскаржила це рішення.