Зеленський про рішення суду в Амстердамі: «Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Києву так званого «скіфського золота» – експонатів із кримського музею, які поїхали на виставку до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну.

«Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мінюсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим», – написав він у твітері.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото».

У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів кримських музеїв в Україну. Навесні 2017 року Росія оскаржила це рішення.