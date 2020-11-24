У справі про «скіфське золото» з’явився новий суддя

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи про «скіфське золото», повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Ми можемо підтвердити, призначення судді відбулося, тепер може продовжитися розгляд нашої апеляції. Ми плануємо передання нашого подання на розгляд суду найближчим часом і сподіваємося, що нові слухання по суті справи будуть призначені вже скоро, максимум через кілька місяців», – повідомила Джапарова.

Як повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на речника Апеляційного суду Амстердама Марьям ван Пулґейст, нового суддю звуть Джерард Левін.

Україна раніше подала запит про відвід судді у зв’язку з виявленням додаткових матеріалів, які свідчать про упередженість судді та його зв’язки з Росією. 28 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення про відвід судді.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «великим досягненням» рішення суду. Він сказав, що Україна боротиметься до перемоги в даному процесі.

Російські музейники заявили, що розчаровані рішенням суду в Амстердамі.