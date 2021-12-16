Перевірка приватизації колишнього заводу «Більшовик» триває – Антимонопольний комітет

Попри те, що компанія «Дженерал Коммерс» розрахувалася за приватизований нею «Перший київський машинобудівний завод» (колишній «Більшовик»), Антимонопольний комітет все ще здійснює її перевірку. Про це в комітеті повідомили на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, комітет почав перевірку дотримання закону про захист економічної конкуренції під час аукціону з продажу акцій «ПКМЗ» 2 листопада – після того, як перевірку 27 жовтня здійснив Фонд державного майна.

«Процедура дослідження – це складний та багатоетапний процес, який потребує певної послідовності дій, та включає в себе, крім іншого, збір та аналіз інформації. Комітетом наразі вже направлено більше 20 запитів про надання інформації до різних суб’єктів, частина відповідей вже отримана та одержана інформація вже опрацьовується і аналізується, а на інші запити інформація лише очікується», – йдеться у відповіді пресслужби.

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Комітет також аналізує інформацію з відкритих джерел, які можуть «свідчити про вчинення антиконкурентних узгоджених дій учасниками аукціону».

За повідомленням, компанія «Дженерал Коммерс» подала повторну заяву до Комітету на дозвіл придбати акції «ПКМЗ» 26 листопада. АМКУ повинен оцінити її на відповідність вимогам Положення про концентрацію протягом 15 днів.

«Наразі заява прийнята на розгляд. За результатами аналізу інформації та документів, доданих до повторної заяви, Комітет прийме відповідне рішення у встановлені законодавством строки… На сьогодні повідомляти про будь-які висновки щодо дій учасників аукціону завчасно, оскільки дослідження триває та наразі не завершено», – додають у відомстві.

Антимонопольний комітет 17 листопада повідомляв, що заява, подана «Дженерал Коммерс», не відповідає Положенню про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання.

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Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив 7 грудня, що понад кошти за приватизацію «Першого київського машинобудівного заводу» (відомого за попередньою назвою «Більшовик») надійшли до державного бюджету.

Фонд державного майна України 27 жовтня продав «Перший київський машинобудівний завод» за 1,429 мільярда гривень. До аукціону долучилися три учасники (мінімально необхідна за законом кількість) Він тривав близько десяти хвилин, стартова ціна становила 1,39 мільярда, учасники підвищували ціну лише двічі.

Один з учасників аукціону, ТОВ «Дженерал Коммерс», пов’язаний з бізнесменами Василем Хмельницьким, Ігорем Хижняком та Олександром Барановим, запропонував ціну 1,429 мільярда і виграв торги.

При цьому Антимонопольний комітет заявляв, що досліджує обставини проведення аукціону.