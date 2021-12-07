Кошти від приватизації заводу «Більшовик» надійшли до бюджету – Сенниченко

Кошти за приватизацію «Першого київського машинобудівного заводу» (відомого за попередньою назвою «Більшовик») надійшли до державного бюджету, повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко 7 грудня.

«Інформую, що кошти за результатами аукціону з приватизації заводу «Більшовик» сьогодні надійшли до бюджету України. Це 1 429 017 000 гривень», – нагадав він.

Як додав Сенниченко, інвестор сплатить понад 500 мільйонів гривень боргів державного підприємства.

Голова ФДМУ зазначив, що доходи від приватизації в 2020-2021 роках склали 8,1 мільярда гривень.

АТ «Перший київський машинобудівний завод» (також відомий за колишньою назвою «Більшовик») працює з 1882 року. Він починав з виробництва парових машин для цукроварень.

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Фонд державного майна України 27 жовтня продав «Перший київський машинобудівний завод» за 1,429 мільярда гривень. До аукціону долучилися три учасники (мінімально необхідна за законом кількість) Він тривав близько десяти хвилин, стартова ціна становила 1,39 мільярда, учасники підвищували ціну лише двічі.

Один з учасників аукціону, ТОВ «Дженерал Коммерс», пов’язаний з бізнесменами Василем Хмельницьким, Ігорем Хижняком та Олександром Барановим, запропонував ціну 1,429 мільярда і виграв торги.

При цьому Антимонопольний комітет заявляв, що досліджує обставини проведення аукціону.