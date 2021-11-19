Гетманцев: буду голосувати за відставку голови Фонду держмайна

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Радіо Свобода заявив, що підтримає відставку керівника Фонду державного майна.

За словами Гетманцева, план з приватизації на 2021 рік не виконаний, тому «повинні бути наслідки за цим».

Також він прокоментував приватизацію колишнього заводу «Більшовик».

«Приватизація заводу «Більшовик» викликає питання. Ми розраховували на більші гроші, але ми розуміємо, що цей завод обтяжений певними питаннями щодо боргів, певними питаннями щодо захоплення частини цього об’єкту... Так, я погоджуюся, ми розраховували на більші гроші. Чи це підстава, щоб голова ФДМУ писав заяву про відставку, я переконаний, що ні. Але з іншого боку є питання щодо плану з приватизації на цей рік. Ми його не довиконали», – сказав Гетманцев в ефірі Радіо Свобода.

На запитання, чи вже шукає влада кандидатуру на цю посаду, Данило Гетманцев відповів: «Не зовсім коректно проводити консультації при ще «живому» голові. Але те, що нам доведеться робити такі консультації, шукати наступника – це очевидні речі».

18 листопада голова ФДМУ Дмитро Сенниченко заявив, що йде зі своєї посади. Сениченнко твердить, що відставка є його особистим рішенням. За його словами, за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав «час рухатися далі».

Тепер заяву Сенниченка повинна розглянути Верховна Рада, депутати мають проголосувати за це у сесійній залі.

У жовтні 2021 року ФДМУ за 1,4 мільярди гривень на аукціоні продав Перший київський машинобудівний заводу (колишній завод «Більшовик»).

Підприємство розташоване у середмісті Києва. Його площа у понад 30 гектарів, як ввважають експерти, є привабливою для забудовників.