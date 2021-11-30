ФДМУ: рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату державі набуло чинності

Центральний апеляційний господарський суд 30 листопада підтвердив рішення першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави, повідомив Фонд державного майна. До винесення рішення суду 49% ТОВ «ЗТМК» належало компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» із орбіти бізнесмена Дмитра Фірташа.

Як заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, рішення про повернення «ЗТМК» державі вже набрало законної сили і буде виконане найближчим часом.

«Остаточне рішення про повернення Запорізького титаномагнієвого комбінату у власність держави дозволить залучити компетентного та чесного інвестора, який перетворить його на потужний промисловий актив завдяки продовженню модернізації та ефективному управлінню», – заявив Сенниченко.

У серпні 2021 року Господарський суд Запорізької області за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави,.

За тодішнім повідомленням САП, суд «задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Йшлося про розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі комбінату», – йдеться у повідомленні.

В антикорупційній прокуратурі нагадали, що аналогічне рішення суд ухвалив у липні 2018 року, але згодом Верховний суд задовольнив скаргу компанії Фірташа і скерував справу на новий розгляд.

Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» із орбіти бізнесмена Дмитра Фірташа в 2013 році створила ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Це сталося після перемоги заявки компанії на конкурсі Фонду державного майна для залучення інвестицій на комбінат. Компанія мала інвестувати в модернізацію підприємства 110 мільйонів доларів, але кошти були витрачені менеджментом компанії не за цільовим призначенням.