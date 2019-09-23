Справу директора титано-магнієвого комбінату передали до антикорупційного суду

Справу директора Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) Володимира Сивака передали до Вищого антикорупційного суду України, який почав роботу 5 вересня. Про це кореспондентові Радіо Свобода повідомили в Апеляційному суді Запорізької області, де об 11-ій годині 23 вересня мала слухатися апеляція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо рішення суду першої інстанції по справі Сивака.

29 травня колегія суддів Заводського районного суду Запоріжжя виправдала Володимира Сивака через недоведеність стороною обвинувачення наявності правопорушень в його діях у справі про розкрадання.

Представників САП на оголошенні вироку не було. Згодом пресслужба прокуратури повідомила, що оскаржуватиме в апеляції вирок суду першої інстанції.

24 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва обрав для Володимира Сивака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже шести мільйонів гривень. Через кілька днів за нього внесли заставу. За день до цього Сивака затримали, а на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті відбулися обшуки.

НАБУ підозрює Сивака в розкраданні 492 мільйонів гривень. За версією слідства, впродовж 2014 – 2015 років на модернізацію виробництва ЗТМК компанія-співвласник виділила 880 мільйонів гривень, проте директор підприємства вчинив розтрату 492 мільйонів гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб, перед якими держпідприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (на його основі у 2013 році створено діюче ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – ред.) мало заборгованості.

Запорізький титано-магнієвий комбінат створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.