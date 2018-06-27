Суд почав слухати по суті справу про повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату

Колегія суддів Господарського суду Запорізької області розпочала розгляд по суті справи про повернення до сфери державного управління «Запорізького титано-магнієвого комбінату» («ЗТМК»), який за президентства Віктора Януковича перейшов під контроль олігарха Дмитра Фірташа. Представники кіпрської компанії-відповідача «Толексіс Трейдінг Лімітед» на судове засідання, як і на попередні, не з’явилися.

Представник ЗТМК, що також є відповідачем по справі, просив суд призупинити розгляд справи через те, що наразі комбінат позивається до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» з вимогою виконати додаткові зобов’язання передбачені договором про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – забезпечити реалізацію інвестиційної програми технічної модернізації підприємства, сплатити прострочену заборгованість ЗТМК за енергоносії, що виникла до 20.11.2013 року у сумі близько 18 мільйонів гривень. Суд відхилив це клопотання.



Наступне засідання суду по справі відбудеться 9 липня.

15 червня суд поновив розгляд справи після оголошеної у жовтні 2017 року перерви. Вона була зроблена для перекладу Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою позову і вручення його через міжнародні правові інституції кіпрській компанії-відповідачу «Толексіс Трейдінг Лімітед».

28 березня 2017 року Донецький апеляційний господарський суд (який нині базується у Харкові) задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Господарського суду Запорізької області повернути без розгляду справу щодо розірвання договору заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» («ЗТМК») і повернення комбінату повністю до сфери державного управління.

Прокурори подали скаргу в Донецький апеляційний господарський суд (розташований в Харкові) через те, що Господарський суд Запорізької області (куди справа потрапила з Господарського суду Києва – ред.) вирішив повернути позов без розгляду із формулюванням «у зв’язку з не зазначенням у ньому обставин, на яких ґрунтується позовна вимога».

У ході засідання представники бізнесу («ЗТМК») намагалися відтермінувати розгляд справи. Вони заявили про необхідність відкладення розгляду через неналежне інформування кіпрської «Толексіс Трейдінг Лімітед», яка залучена до справи як третя особа. Проте суд клопотання відхилив.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тричі подавала позов у справі «ЗТМК» до Господарського суду Києва через невиконання інвестором (компанією з орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Останній раз – 25 січня. Перед тим цей суд двічі відмовився розглядати справу, мотивувавши це тим, що представники САП не надали доказів сплати судового збору.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (49%), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.