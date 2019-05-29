Суд виправдав директора Запорізького титано-магнієвого комбінату

Колегія суддів Заводського районного суду Запоріжжя виправдала директора Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) Володимира Сивака через недоведеність стороною обвинувачення наявності правопорушень в його діях у справі про розкрадання.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів. Судові витрати у справі мають бути компенсовані державою.



Представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на оголошенні вироку не було.

24 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва обрав для Володимира Сивака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже шести мільйонів гривень. Через кілька днів за нього внесли заставу. За день до цього Сивака затримали, а на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті відбулися обшуки.



НАБУ підозрює Сивака в розкраданні 492 мільйонів гривень. За версією слідства, впродовж 2014 – 2015 років на модернізацію виробництва ЗТМК компанія-співвласник виділила 880 мільйонів гривень, проте директор підприємства вчинив розтрату 492 мільйонів гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб, перед якими держпідприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (на його основі у 2013 році створено діюче ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – ред.) мало заборгованості.



Запорізький титано-магнієвий комбінат створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.



ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.