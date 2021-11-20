Шмигаль прокоментував відставку голови Фонду держмайна Сенниченка

Дмитро Сенниченко сам вирішив піди з посади голови Фонду державного майна України, звільнення не було. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Я думаю, що Дмитро Сенниченко дасть відповідні коментарі. Дійсно, заява подана на Верховну Раду України, так, як цього вимагає закон. Тобто тут немає якихось звільнень і так далі. Це його особисте рішення. Воно пов’язане з його особистими мотивами, які він озвучить. Ми з ним спілкувалися, він сказав: я готуюся, я озвучу. Сенсаційних речей немає», – сказав прем’єр.

Дмитро Сенниченко заявив, що йде з посади голови Фонду держмайна, 18 листопада.

Раніше засоби інформації з посиланням на власні джерела повідомляли, що Сенниченко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Сенниченко твердить, що відставка є його особистим рішенням. За його словами, за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав «час рухатися далі».

Тепер заяву Сенниченка повинна розглянути Верховна Рада, депутати мають проголосувати за це у сесійній залі.

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Радіо Свобода заявив, що підтримає відставку керівника Фонду державного майна. За словами Гетманцева, план з приватизації на 2021 рік не виконаний, тому «повинні бути наслідки за цим». І заявив, що «приватизація заводу «Більшовик» викликає питання».

Сенниченко ж каже, що його відставка не пов’язана з приватизацією заводу «Більшовик», який, на думку багатьох експертів, продали за заниженою ціною.

У жовтні 2021 року ФДМУ за 1,4 мільярда гривень на аукціоні продав Перший київський машинобудівний завод (колишній завод «Більшовик»).

Підприємство розташоване у середмісті Києва. Його площа у понад 30 гектарів, як вважають експерти, є привабливою для забудовників.