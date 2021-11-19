«Велика приватизація» і відставка Сенниченка: що пішло не так?

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко написав заяву про відставку за власним бажанням. Сенниченко каже, що його відставка не пов’язана з приватизацією заводу «Більшовик», який, на думку багатьох експертів, продали за заниженою ціною. За іншою версією, Сенниченко пішов у відставку «на прохання» Зеленського. Мовляв, «велика приватизація», яка стартувала в Україні, погано відображається на рейтингах влади.

У прямому ефірі програми «Свобода Live» з'ясовуємо, як працював Фонд держмайна останні два роки? Чим запам'ятався Дмитро Сенниченко на чолі цього органу? Що буде з «великою приватизацією?