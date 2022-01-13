ДБР повідомило про арешт 100% акцій заводу «Більшовик» у Києві

Державне бюро розслідувань повідомило, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу 27 жовтня 2021 року (до 2018 року називався завод «Більшовик» – ред.) арештовано 100% акцій заводу.

«Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам. Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки. 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100 % статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, досудове розслідування триває.

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27 жовтня 2021 року Фонд державного майна продав 100% акцій АТ «Перший Київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») у Києві на аукціоні за 1,43 млрд грн. Під час торгів учасниками, яких було троє, було зроблено лише два кроки. Переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал Коммерс», пов’язане з бізнесменами Василем Хмельницьким, Ігорем Хижняком та Олександром Барановим.

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявляв, що «підготовка і продаж заводу «Більшовик» були здійснені на максимально високому рівні розкриття інформації і маркетування». За його словами, держбюджет отримав 1,4 млрд грн за результатами аукціону з приватизації заводу «Більшовик». Сенниченко зазначив, що інвестор зобов’язався погасити усі борги держпідприємства, а це понад 500 млн грн.