Зеленський змінив свого представника у Конституційному Суді

Президент України Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського від обов’язків свого представника в Конституційному суді – про це свідчить указ Зеленського від 12 вересня.

Натомість Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Верховній Раді.

«Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)», – йдеться в указі.

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Президент призначив новим представником у Конституційному суді Сергія Дембовського.

За даними видання «Український тиждень» на 2021 рік, Дембовський був одним із радників Володимира Зеленського, до того – суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.