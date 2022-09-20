Рада створила дві ТСК щодо статевих злочинів армії РФ і ймовірного розкрадання гумдопомоги – Железняк

Верховна Рада створила дві тимчасові слідчі комісії, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк 20 вересня.

Постанова №7645 передбачає створення ТСК з питань «розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії РФ». Її очолить Марина Бардіна («Слуга народу»). Документ підтримали 295 парламентарів.

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Також народні депутати 273-ма голосами підтримали створення ТСК з питань «розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави». Її очолить Сергій Козир від «Слуги народу».

Железняк зазначив, що таким чином кількість тимчасових слідчих комісій, створених у цьому скликанні Верховної Ради, сягнула 24.