Костін назвав встановлену кількість випадків сексуального насильства проти дітей за час великої війни

Українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства росіян за час повномасштабної війни. Про це в інтерв’ю виданню «Лівий берег» розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

«Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив... Це складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається «зелена кімната» – за безпосередньої участі психолога: він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає», – зазначив Костін.

Станом на 19 вересня внаслідок російської агресії поранені 759 дітей, а 390 загинули.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.