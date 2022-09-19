В Україні зросла кількість дітей, поранених через масштабну агресію Росії – прокуратура

В Україні до 759 зросла кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної війни Росії, повідомив Офіс генерального прокурора. Число загиблих залишилося незмінним відучора – 390.

«18 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Куп’янськ Харківської області зазнав поранення 11-річний хлопчик. 18 вересня через обстріл окупантами Торецька Донецької області зазнала поранення 12-річна дівчинка», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджено 2500 закладів освіти, з них 289 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.