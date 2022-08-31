У Нацполіції розповіли, скільки розслідувань стосуються випадків розкрадання гуманітарки

Станом на 31 серпня в Україні зареєстровано понад 370 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної і благодійної допомоги, а також пожертв. Про це в інтерв'ю Forbes-Україна розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, кожне таке провадження стосується сум від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.

«Один з останніх випадків у Києві, коли колишній заступник керівника обласної адміністрації великої області записався в тероборону й отримував через знайомих з гуманітарної благодійної організації бронежилети, турнікети, аптечки, шоломи. Він встиг їх продати на 1,85 млн грн. І ще мав достатньо товару, щоби далі продавати», – розповів Клименко.

Загалом, за його словами, наразі уже понад 70 осіб отримали підозри у кримінальних провадженнях про розкрадання гуманітарної і благодійної допомоги, а також пожертв.

Напередодні Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро повідомили про розслідування можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги високопосадовцями в Запорізькій області, правоохоронці провели понад 20 обшуків.