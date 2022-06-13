«Продаж гумдопомоги на пів мільйона гривень»: прокуратура вручила підозру київському бізнесмену

Підприємцеві з Києва оголосили підозру через продаж гуманітарної допомоги з ЄС та США на пів мільйона гривень, повідомив Офіс генпрокурора.

«Він систематично наживався на продажу військової амуніції, продуктів харчування і товарів особистої гігієни, ввезених до України для подальшого розподілення у регіони, що постраждали від російської агресії. Для зберігання гуманітарної допомоги підприємець орендував у Києві складські приміщення, а в подальшому продавав її», – зазначили в ОГП.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 травня Служба безпеки України повідомила про викриття та ліквідацію масштабної шахрайської схеми, завдяки якій було викрадено гуманітарної допомоги на понад 12 мільйонів гривень.

6 червня СБУ заявила про викриття шахрайської схеми, через яку продавали військову амуніцію з країн Заходу і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ.