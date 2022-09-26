Законопроєкти щодо початку переговорів про вступ України в ЄС ухвалять у листопаді – Корнієнко

До середини листопада Верховна Рада ухвалить усі законопроєкти, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу, заявив в ефірі телемарафону перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Для виконання семи вимог ЄС для початку переговорів про вступ до Європейського союзу у нас буквально залишилося декілька важливих дій... Якщо говорити про дати, я гадаю, що жовтень на всі ці завдання точно піде, і десь у середині листопада виходитимемо на завершення повністю цього треку. Принаймні щодо того, що стосується Верховної Ради», – сказав Корнієнко.

За його словами, парламент, зокрема, має ухвалити у другому читанні законопроєкт про медіа, до якого депутати подали понад дві тисячі поправок.

Закон про національні меншини, каже Корнієнко, наразі перебуває на дослідженні в Раді Європи. Також для початку переговорів щодо вступу України в ЄС Верховна Рада має ухвалити у другому читанні законопроєкт про конституційну процедуру, додав перший віцеспікер ВР.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Раніше в уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.