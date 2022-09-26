Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Законопроєкти щодо початку переговорів про вступ України в ЄС ухвалять у листопаді – Корнієнко

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС

До середини листопада Верховна Рада ухвалить усі законопроєкти, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу, заявив в ефірі телемарафону перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Для виконання семи вимог ЄС для початку переговорів про вступ до Європейського союзу у нас буквально залишилося декілька важливих дій... Якщо говорити про дати, я гадаю, що жовтень на всі ці завдання точно піде, і десь у середині листопада виходитимемо на завершення повністю цього треку. Принаймні щодо того, що стосується Верховної Ради», – сказав Корнієнко.

За його словами, парламент, зокрема, має ухвалити у другому читанні законопроєкт про медіа, до якого депутати подали понад дві тисячі поправок.

Закон про національні меншини, каже Корнієнко, наразі перебуває на дослідженні в Раді Європи. Також для початку переговорів щодо вступу України в ЄС Верховна Рада має ухвалити у другому читанні законопроєкт про конституційну процедуру, додав перший віцеспікер ВР.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Раніше в уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG