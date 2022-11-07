«Мотор Січ» та «Укрнафта»: у власність держави відчужено активи стратегічно важливих підприємств – Данілов

У власність держави відчужено активи стратегічно важливих підприємств (зокрема, «Мотор Січі» та «Укрнафти»). Про це 7 листопада повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, таке рішення було ухвалене 5 листопада 2022 року під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення... Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. Після завершення дії воєнного стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їхню вартість», – уточнив Данілов.

Серед стратегічно важливих підприємств, активи яких відчужено у власність держави, окрім «Мотор Січі» та «Укрнафти» також є ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Укртатнафта».

Вищезгадані підприємства, за даними ЗМІ, повʼязані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним.