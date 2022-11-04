У справі проти президента «Мотор Січі» та керівника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності компанії наклали арешт на їхнє майно, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Загальна сума арештованих корпоративних прав та активів – нерухомості, транспортних засобів та коштів підозрюваних становить майже 1 мільярд гривень. Серед арештованого – 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ «Мотор Банк», яка належить керівнику «Мотор Січі». А також пакети акцій декількох українських підприємств», – йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора додає, що розслідування щодо президента «Мотор Січі» та керівника департаменту за звинуваченням в колабораційній діяльності триває. Вони під вартою.

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22 жовтня президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримали співробітники СБУ за підозрою у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору».

Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також зазначили, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

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Того ж дня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Як свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода), президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.