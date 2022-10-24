СБУ: опубліковані докази співпраці президента «Мотор Січі» з Росією

Служба безпеки України 24 жовтня опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом», повідомила пресслужба СБУ.

«Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від Партії регіонів, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим – фактично підтримував ворога і допомагав йому обстрілювати українські міста і села», – йдеться в повідомленні.

При цьому, кажуть у СБУ, він виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

Служба безпеки України 23 жовтня повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.



«Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець», – йшлося у повідомленні.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

Наразі підприємство «Мотор Січ» не коментувало ці затримання. Ще у 2019 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що «Мотор Січ», попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжувала постачати деталі для двигунів до техніки російській армії.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

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