СБУ підтвердила затримання керівництва «Мотор Січ» та пояснила причини

Служба безпеки України підтримала затримання президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства, їх підозоюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору».



Як повідомляє пресслужба відомства, затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



За матеріалами слідства, до цього постачання причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі, посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.



«Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець», – йдеться у повідомленні.



Як зазначають у спецслужбі, для обходу обмежень на торгівлю з Росією організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії, ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони, але після отримання продукції «посередники» переправляли її до Росії.



Крім того, як повідомляють у СБУ, РФ використовувала іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.



Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

Напередодні ЗМІ повідомили про затримання президента компанії «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

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Наразі підприємство «Мотор Січ» не коментувало ці затримання. У 2019 році журналісти Bihus.Info у своєму розслідуванні повідомляли, що «Мотор Січ», попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжувала постачати деталі для двигунів до техніки російській армії.