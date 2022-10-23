ЗМІ повідомили про затримання президента «Мотор Січі» Богуслаєва

Співробітники Служби безпеки України затримали президента компанії «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору. Про це повідомляють видання Українська правда та LIGA.net.

У СБУ наразі не коментували затримання Богуслаєва. Також не відреагувало підприємство «Мотор Січ».

Богуслаєв – депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань Верховної Ради (Партія регіонів), з 2019 року президент «Мотор Січі».

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«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

У січні 2021 року президент Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони, якими були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на три роки до групи фізичних і юридичних осіб, більшість яких із Китаю чи має стосунок до Китаю. Зокрема, йдеться про компанію Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd і її дочірні компанії Hong Kong Skyrizon Holdings Limited і Skyrizon Aircraft Holdings Limited, групу компаній Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. до якої належить Skyrizon, а також про громадян Китаю на імена Ван Цзін і Ду Тао. Офіційний Пекін обурений запровадженням санкцій.

Компанії групи Skyrizon на чолі з цими громадянами є інвесторами в українське оборонне підприємство «Мотор Січ» у Запоріжжі. Як повідомляють, ці компанії нині є власниками понад 50 відсотків акцій «Мотору Січі», а разом із компаніями, які підконтрольні бізнес-групі українського підприємця Олександра Ярославського, вони контролюють близько 80 відсотків акцій. Вони призначили на 31 січеня 2021 року загальні збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ», але до приміщення в Запоріжжі, де мали б відбутися збори, прибула Служба безпеки України для проведення там слідчо-оперативних дій.

Як заявили в СБУ, основною метою зборів, які збиралися провести всупереч накладеним попередніми днями санкціям на частину акціонерів, була «зміна правління та наглядової ради ПАТ «Мотор Січ» із подальшим встановленням контролю над підприємством, виведення його активів і передових технологій авіадвигунобудування за межі України» і «спроба рейдерського захоплення запорізького авіабудівного підприємства ПАТ «Мотор Січ» із боку компаній, які підконтрольні бізнес-групі Олександра Ярославського і громадянину КНР Ван Цзіну».

Зі схожою заявою виступав у середині січня й президент і генеральний конструктор «Мотору Січі» В’ячеслав Богуслаєв, який назвав скликання зборів акціонерів незаконним, а самі плановані збори «протиправною спробою рейдерського захоплення АТ «Мотор Січ» для подальшого руйнування його унікального промислового комплексу».

У відповідь на санкції України і дії СБУ в групі DCH Investment Management Олександра Ярославського заявили, що метою зборів акціонерів «мало стати відновлення китайських акціонерів «Мотор Січ» у їхніх законних правах» і що китайські інвестори «Мотор Січ» «упевнені в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси». Акції китайських інвесторів уже кілька років перебувають під арештом.

Крім того, у січні Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ», до списку Military End-User (MEU) як суб’єкт господарювання, що може діяти в інтересах армії Китаю. Як заявили в Міністерстві торгівлі США, ця компанія загрожує національній безпеці США, зокрема, «через здатність розробляти, виробляти чи експлуатувати військові засоби, такі як військові авіаційні двигуни».

Минулого року українська влада неодноразово заявляла про намір повернути підприємство «Мотор-Січ» у власність держави.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебували під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.