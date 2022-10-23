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Російська корпорація «Ростех» відреагувала на затримання на «Мотор Січі»

За даними СБУ, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Фото ілюстративне

Російська корпорація «Ростех» відреагувала на повідомлення про затримання керівництва українського підприємства «Мотор Січ».

«Українські двигуни ставилися на вертолітну техніку до 2014 року, це загальновідомо. Ми провели повне імпортозаміщення, в результаті машини вже давно оснащуються силовими установками вітчизняного виробництв», – заявив представник «Ростеху», якого цитує видання РБК.

Служба безпеки України 23 жовтня повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

«Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

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Наразі підприємство «Мотор Січ» не коментувало ці затримання. Ще у 2019 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що «Мотор Січ», попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжувала постачати деталі для двигунів до техніки російській армії.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

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