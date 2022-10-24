Заява «Мотор Січі»: схвильовані затриманням Богуслаєва за «такими обурливими підозрами»

Працівники «Мотор Січі» «глибоко схвильовані» затриманням президента корпорації «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва за «такими обурливими підозрами». Про це йдеться у зверненні трудового колективу підприємства.

«Ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника», – йдеться у заяві, опублікованій на сайті «Мотор Січі».

У зверненні Богуслаєва називають «талановитим керівником та людиною, безкінечно відданою Україні».

25 жовтня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

22 жовтня В'ячеслава Богуслаєва та Олега Дзюбу затримали співробітники СБУ за підозрою у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, підозрювані «налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора». Цю продукцію, як повідомили в СБУ, Росія використовувала для виробництва та ремонту своїх ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також кажуть, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.