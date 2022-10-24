Суд відправив під варту Богуслаєва та іншого підозрюваного у справі щодо співпраці з Росією

Шевченківський районний суд Києва обрав для президента корпорації «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Їх арештували на два місяці.

«Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора», – повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ.

Служба безпеки України 23 жовтня повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.



«Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець», – йшлося у повідомленні.

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Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

Наразі підприємство «Мотор Січ» не коментувало ці затримання. Ще у 2019 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що «Мотор Січ», попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжувала постачати деталі для двигунів до техніки російській армії.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.