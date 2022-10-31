На початку вторгнення РФ Богуслаєв перешкоджав ЗСУ користуватись гелікоптерами – генпрокурор

На початку широкомасштабної війни Росії проти України президент підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв перешкоджав льочикам ЗСУ користуватись гелікоптерами. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Слідство володіє інформацією, що президент «Мотор Січі» на початку повномасштабної війни після відповідного звернення українських військових наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Але і це ще не все! Після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент «Мотор Січі» віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті», – зазначив Костін.

22 жовтня президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримали співробітники СБУ за підозрою у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору».

Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також зазначили, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

Того ж дня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Як свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода), президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.