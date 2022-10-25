В ОП не виключили можливості обміну Богуслаєва

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк допустив можливий обмін заарештованого президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва на українських військових. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості обміну Богуслаєва, Подоляк відповів: «Ні, не будемо (виключати таку можливість – ред.). Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України… Ці суб’єкти можуть потрапити в обмінний список», – сказав радник голови ОП.

За його словами, процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном кума Путіна Віктора Медведчука. «Сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-які можливості, щоб повернути своїх громадян», – сказав Подоляк.

24 жовтня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

22 жовтня їх затримали співробітники СБУ за підозрою у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, підозрювані «налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора». Цю продукцію, як повідомили в СБУ, Росія використовувала для виробництва та ремонту своїх ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також кажуть, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

У зверненні трудового колективу підприємства йдеться про те, що працівники «Мотор Січі» «глибоко схвильовані» затриманням президента корпорації «Мотор Січ».

Як свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода), президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.