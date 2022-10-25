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В ОП не виключили можливості обміну Богуслаєва

24 жовтня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк допустив можливий обмін заарештованого президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва на українських військових. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості обміну Богуслаєва, Подоляк відповів: «Ні, не будемо (виключати таку можливість – ред.). Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України… Ці суб’єкти можуть потрапити в обмінний список», – сказав радник голови ОП.

За його словами, процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном кума Путіна Віктора Медведчука. «Сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-які можливості, щоб повернути своїх громадян», – сказав Подоляк.

24 жовтня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

22 жовтня їх затримали співробітники СБУ за підозрою у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, підозрювані «налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора». Цю продукцію, як повідомили в СБУ, Росія використовувала для виробництва та ремонту своїх ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також кажуть, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

У зверненні трудового колективу підприємства йдеться про те, що працівники «Мотор Січі» «глибоко схвильовані» затриманням президента корпорації «Мотор Січ».

Як свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода), президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

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