Північна Корея відкидає звинувачення США у постачанні зброї Росії – ЗМІ

Північна Корея стверджує, що заяви Сполучених Штатів про те, що Пхеньян постачає артилерійські боєприпаси Москві для її війни в Україні, є безпідставним, повідомляє агенція AFP з посилання північнокорейське державне ЗМІ KCNA.



«Останнім часом США наполегливо поширюють безпідставні «чутки про торгівлю зброєю» між КНДР і Росією», – йдеться в заяві заступника директора з закордонних справ Міністерства оборони Північної Кореї.



Як повідомляє агенція Reuters, представник міністерства оборони Північної Кореї назвав сказав, що Пхеньян «ніколи не мав «торгівлі зброєю» з Росією» і «не планує робити це в майбутньому».

На початку листопада Білий дім звинуватив Північну Корею в таємній доставці «значної кількості» артилерійських снарядів до Росії для підтримки її вторгнення в Україну. За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, США вважають, що Північна Корея «намагається вдати, ніби їх відправляють до країн Близького Сходу чи Північної Африки».

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. КНДР ці повідомлення заперечує. Іран, що, за даними України і Заходу, постачає Росії дрони, які Москва використовує для ударів по українських містах, також спочатку заперечував таку співпрацю. А згодом Тегеран заявив, що надавав Росії «обмежену кількість»​ дронів-камікадзе за кілька місяців до війни в Україні.

У США наполягають, що влада Ірану передавала Росії свої дрони-камікадзе вже після повномасштабного вторгнення в Україну.