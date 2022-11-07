Росія майже вичерпала запаси сучасних ракет – Головне управління розвідки

Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет, обстрілюючи обʼєкти на території України, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist.

Як вказує у своєму повідомленні ГУР, у Росії залишилося 120 ракет «Іскандер».

Воєнній розвідці України відомі плани Кремля придбати в Ірані балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

«Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті», – заявив Скібіцький.

Армія РФ може готувати нові масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, повідомив президент Володимир Зеленський у відозверненні ввечері 6 листопада.

«Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети», – наголосив він.

7 листопада станом на полудень Росія не атакувала ракетами українську цивільну, насамперед енергетичну інфраструктуру. Попередні масовані удари відбулися 10, 17, 22 і 31 жовтня. Чи став причиною відсутності атаки 7 листопада брак ракет, наразі не зрозуміло.