Зеленський попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів

Армія РФ може готувати нові масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, повідомив президент Володимир Зеленський у відозверненні ввечері 6 листопада.

«Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети», – наголосив він.

Зеленський також зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських військ.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста. Кличко заявляв, що 80% споживачів залишилися без водопостачання. Вранці 1 листопада мер столиці повідомив, що постачання води та електрики в місті відновили.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів були пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.