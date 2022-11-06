У США запевнили, що Іран передавав Росії дрони-камікадзе вже під час повномасштабної війни

Влада Ірану передавала Росії свої дрони-камікадзе вже після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив спеціальний представник США з Ірану Роберт Меллі, пише видання «Голос Америки».

«Вони (Іран – ред.) переправили десятки дронів до Росії лише цього літа і мають своїх військових фахівців в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних», – заявив Меллі.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе. «Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні», – сказав міністр. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.