ISW: Іран прагне більш рівноправного партнерства з Росією

Іран хоче чіткіше окреслити безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи визнання Тегераном поставок дронів Росії.

«Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян підтвердив, що Іран направив Росії бойові безпілотники. 5 листопада Амір-Абдоллахян заявив, що Іран «передав Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до» війни в Україні. Міністр також стверджував, що якби українські офіційні особи змогли довести, що російські військові використовували безпілотники іранського виробництва в Україні, тоді іранські офіційні особи «не залишилися б байдужими» до занепокоєння – помилково і безглуздо натякаючи на те, що Росія не використовувала безпілотники, які, як він визнав, надав Іран», – йдеться у звіті.

Визнання Іраном поставок безпілотників додатково підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Росія закуповує системи зброї іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів, вказують дослідники.

«Раніше ISW заявляв, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем зброї іранського виробництва, щоб просити Росію про допомогу у своїй ядерній програмі. Запити на допомогу в ядерній програмі та визнання поставок безпілотників є показниками того, що іранські офіційні особи можуть мати намір більш ясно встановити чіткі двосторонні безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами», – кажуть в ISW.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе. «Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні», – сказав міністр. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.