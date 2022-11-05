«Вони збрехали»: Зеленський відреагував на визнання Іраном передачі безпілотників РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву влади Ірану про те, що вона передавала дрони Росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну та в обмеженій кількості.

«До речі, сьогодні з’явилося повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 «Шахедів», – підкреслив президент у своєму зверненні 5 листопада.

За його словами, Україна точно знає, що іранські інструктори навчали війська РФ користуватися дронами-камікадзе, але влада Ірану про це мовчить.

«І якщо в Ірані й надалі будуть брехати про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке співробітництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось з терористів або їхніх спільників залишився безкарним», – зазначив Зеленський.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але «до війни в Україні».

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.