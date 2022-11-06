Іран оголосив про успішні випробування ракети-носія

Іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив про успішне випробування ракети-носія Ghaem 100, яка 5 листопада здійснила, як стверджують іранські ЗМІ, суборбітальний політ.

«Льотні випробування цього носія супутників із твердопаливним двигуном...були успішно завершені», – повідомило державне інформаційне агентство lRNA.

Як повідомило агентство «Фарс», триступінчаста твердопаливна ракета-носій здатна виводити на орбіту супутники масою до 80 кілограмів на низьку навколоземну орбіту. Найближчим часом Корпус вартових ісламської революції планує вивести в космос телекомунікаційний супутник «Нахід» за допомогою нової ракети.

Іран активно розвиває космічну й ракетні програми. Тегеран наполягає на мирному характері своєї програми, але багато країн Заходу підозрюють Іран у розробці міжконтинентальних балістичних ракет.

США вважає Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

Пуск ракети-носія відбувся на тлі протестів у країні. Правозахисні організації повідомляють, що в ході протестів та їх розгонів загинули вже не менше ніж 300 людей, повідомила іранська служба Радіо Свобода.