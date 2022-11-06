У Зеленського розповіли, як протидіяти «енергетичному геноциду» Росії

Масованими ударами по Україні РФ хоче здійснити «енергетичний геноцид», але українська влада має чіткий план протидії цьому, зазначивв радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твітері 6 листопада.

«Скажімо відверто: Росія намагається вчинити «енергетичний геноцид», але Київ та Україна вистоять», – відзначив Подоляк.

За його словами, план протидії «енергетичному геноциду» Росії складається з наступних частин:

системи ППО;

захист об’єктів інфраструктури;

оптимізація споживання електроенергії.

«Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами», – пояснив Подоляк.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста. Кличко заявляв, що 80% споживачів залишилися без водопостачання. Вранці 1 листопада мер столиці повідомив, що постачання води та електрики в місті відновили.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.