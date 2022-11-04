У звільненому Високопіллі виявили трьох розстріляних цивільних – Офіс генпрокурора

На звільненій частині Херсонської області виявили тіла трьох розстріляних мирних жителів, повідомив Офіс генерального прокурора 4 листопада.

За повідомленням, на звільнених територіях тривають слідчі заходи з документування воєнних злочинів російських військових.

«4 листопада прокурори спільно з працівниками поліції у селищі міського типу Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь», – повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Тіла передали на проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни й умисне вбивство. Тривають слідчі дії.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Станом на 2 листопада ЗСУ, за даними Херсонської ОВА, деокупували близько 13 відсотків окупованих РФ територій області.

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27 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні.