Українські військові знищили російський склад із боєприпасами на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські військові знищили російський склад із боєприпасами в окупованому Скадовському районі на Херсонщині, повідомило оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об’єктах, місцях дислокації і техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються», – йдеться в повідомленні.

Росія повідомлень про втрати не коментує.

Вранці 6 листопада Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія за добу втратила близько 490 своїх військових в Україні, а загалом від початку повномасштабного вторгнення – близько 75 930 військових.

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.