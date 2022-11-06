Британська розвідка прокоментувала зміну чергового військового командувача в РФ

Британська розвідка прокоментувала інформацію про те, що 3 листопада виконувачем обов’язків командувача військами Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Олександра Лінькова, який змінив генерал-полковника Олександра Лапіна. Його, за повідомленнями, було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

«Ця зміна відбулася після низки звільнень старших російських військових командувачів від початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року», – йдеться в повідомленні розвідки, яке 6 листопада цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Там нагадали, що Лапіна широко критикували за низьку результативність на полі бою в Україні як лідер Чечні Рамзан Кадиров, так і засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин.

«Ці звільнення є прикладом звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, є спробою відвести провину від російського вищого керівництва», – заявили у британській розвідці.

3 листопада російські ЗМІ повідомили, що новим командувачем військ Центрального військового округу (ЦВО), який бере участь у вторгненні на територію України, став генерал-майор Олександр Ліньков. Доти він був начальником організаційно-мобілізаційного управління Центрального округу. На новій посаді він перебуватиме поки що як «тимчасовий виконувач обов’язків».

Раніше ЗМІ повідомляли про звільнення з посади командувача ЦВО та угруповання російських військ «Центр» в Україні генерал-полковника Олександра Лапіна. Офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

Влітку Володимир Путін присвоїв Лапіну звання Героя Росії. Однак потім, після чутливих поразок російської армії на території України, Лапіна різко критикували наближені до російського лідера Володимира Путіна особи – бізнесмен і засновник «приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров. Обидва звинуватили Лапіна у здачі раніше окупованих територій, зокрема, у відступі російських військ з міста Лиман Донецької області.

На початку травня російська служба Бі-Бі-Сі повідомляла, що генерал Лапін нагородив свого сина, підполковника Дениса Лапіна, який командує 1-м гвардійським танковим полком і в лютому-березні керував невдалим наступом на Суми і Чернігів. У день виходу на телеканалі «Звезда» сюжету про нагородження російська армія відступала з чернігівського та київського напрямків.