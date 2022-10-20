Сім’я командувача військ РФ на війні в Україні володіє нерухомістю у понад 2 млн дол – розслідувачі

Дружина і діти Сергія Суровікіна, нового командувача російських військ на війні в Україні володіє нерухомістю загальною площею у майже 500 квадратних метрів і вартістю близько 125 мільйонів рублів (приблизно понад 2 млн дол). Про це йдеться у розслідування видання «Верстка». При цьому Росреєстр ретельно приховує власників цієї нерухомості – вся вона записана на «Російську Федерацію», вказують журналісти-розслідувачі.

У розслідуванні, зокрема, йдеться про таунхаус на вісім кімнат у котеджному селищі преміум-класу «Дубровка» в Новій Москві. Вартість котеджу журналісти оцінюють у щонайменше 50 мільйонів рублів. Також у користуванні Суровікіних, за даними видання, – квартира площею 107,5 квадратних метрів у Хорошевському районі Москви, її вартість – близько 46 мільйонів рублів. Крім того, дружина Суровікіна володіє апартаментами у житловому комплексі бізнес-класу «Срібний берег» у столичному районі Хорошево-Мнєвники у приблизно 30 мільйонів рублів.

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Зазначається, що донедавна сім’я генерала Суровікіна мала земельну ділянку в Підмосков’ї площею 27 соток і вартість 109 мільйонів рублів, розташовану неподалік від палацу близького до президента Росії Володимира Путіна бізнесмена Аркадія Ротенберга, а також двоповерховий маєток. Торік Суровікіни, за даними ЗМІ, продали цей будинок. Рієлтори оцінили його у 189 мільйонів рублів.

З останньої офіційної декларації Суровікіних випливає, що з 2017 до 2019 року генерал заробив загалом 30,9 мільйона рублів, а його дружина – 19,7 мільйона.

Після 2019 року Міноборони РФ засекретило дані про доходи керівництва армії.